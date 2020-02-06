Нацбанк проводит конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение"

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В этом году для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой безопасности личных финансов, рекомендуемая продолжительность - 3 минуты.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою работу (сам видеоролик или ссылку на него) необходимо до 16 марта отправить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой "Деньги имеют значение". Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 до 31 года. Участие можно принять как индивидуально, так и в составе коллектива. Главный приз в каждой категории - Br1 тыс. Денежными премиями отметят и работы, занявшие второе и третье места, - B700 и Br500 соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения.

Конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение" приурочен к проведению в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году состоится с 23 по 29 марта. Впервые конкурс был проведен в 2018 году, на нем было представлено более 260 работ со всех регионов Беларуси. В 2019 году их количество выросло до 417.-0-