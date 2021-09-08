Нацгвардия Узбекистана заинтересована опытом белорусского Департамента охраны

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт организации служебной деятельности подразделений охраны применят в Узбекистане. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель командующего Национальной гвардией Узбекистана полковник Мамиржон Ганиев.

"Мы изучаем белорусский опыт в сфере организации охраны объектов, их оснащение техническими средствами, организации служебной деятельности подразделений охраны. Департаментом охраны МВД Беларуси проделана большая работа, особенно в сфере внедрения информационных технологий. Мы обязательно изучим белорусский опыт и будем эту систему внедрять у себя", - сказал Мамиржон Ганиев.

Делегация Нацгвардии Узбекистана в составе представителей управлений охраны города Ташкента и Каракалпакстана посещает Беларусь с 6 по 10 сентября. Это ответный визит в рамках программы двустороннего сотрудничества, которая была подписана в апреле этого года между Департаментом охраны МВД Беларуси и Главным управлением охраны Национальной гвардии Узбекистана. В мае белорусская делегация изучала опыт узбекских коллег.

Программой визита предусмотрено изучение деятельности районных подразделений охраны, областных управлений. Накануне делегация побывала в Минске и Минской области. В аппарате Департамента охраны состоялась совместная конференция, посвященная аспектам внедрения и использования интеллектуальных систем видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом в обеспечении безопасности объектов, работы групп задержания, инновациям охранной сигнализации.

В Брестской области гости посетили Каменецкое отделение Департамента охраны, где ознакомились со служебной деятельностью подразделения и задачами, которые оно выполняет. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" они почтили память погибших защитников, поставив свечи в Свято-Николаевском гарнизонном соборе.

"Мне очень понравились города и природа Беларуси. Это красивая, мирная страна, которая процветает", - поделился впечатлениями от увиденного Мамиржон Ганиев.

Визит делегации Нацгвардии Узбекистана 9 сентября продолжится в Гродненской области.-0-