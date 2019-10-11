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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси, скоро документ будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом во время круглого стола в Доме прессы сообщила член Президиума Белорусского союза женщин, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Рассмотрим все предложения. Разработка стратегии велась с учетом современных достижений медицины. В основу положена ориентация на семейные ценности", - отметила Елена Богдан.
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