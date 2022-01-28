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Общество
28 января 2022, 16:45

Национальное агентство инвестиций и приватизации подписало соглашение о сотрудничестве с БГУ

Фото НАИП
Фото НАИП

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации подписало соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАИП.

"Сотрудничество с кафедрой БГУ, которая готовит специалистов в сфере PR, GR, маркетинга и рекламы, представляется нам очень перспективным. Мы хотели бы поделиться со студентами своим опытом и экспертизой в области формирования привлекательного имиджа нашей страны, но в то же время открыты для новых идей, готовы стать площадкой для их реализации", - сказал директор агентства Дмитрий Красовский на выездном заседании кафедры, во время которого партнеры обсуждали перспективные направления работы.

Средний возраст сотрудников НАИП - 32 года. По словам Дмитрия Красовского, специалисты достаточно быстро "вырастают", работа в агентстве становится для них хорошим карьерным стартом. НАИП станет одной из баз для прохождения производственной практики. Агентство планирует привлекать студентов для проектов в области B2B-маркетинга, SMM, разработки промопродукции, а также для подготовки значимых для Беларуси бизнес-мероприятий, например международных инвестиционных форумов.

Заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью БГУ Юлия Лукьянюк отметила, что кафедра открыта для совместных научных проектов и заинтересована, чтобы специалисты НАИП организовали серию тренингов и мастер-классов для будущих PR-специалистов.

Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью БГУ - академическая платформа белорусского PR и сферы корпоративных коммуникаций, созданная в 1999 году. Является выпускающей для специальностей "информация и коммуникация" (I ступень) и "коммуникации" (II ступень). Выпускники кафедры работают в сфере PR, рекламы, СМИ. Кафедра - организатор международного студенческого коммуникационного форума "PR-кветка" и образовательного проекта "Академия коммуникации".-0-

Фото НАИП

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