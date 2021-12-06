6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года №693, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правительство согласовало создание Министерством образования Национального агентства по обеспечению качества образования. Агентство будет возглавлять директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром образования. Штатная численность организации будет сформирована в пределах общей штатной численности работников государственных учреждений, подчиненных министерству.

На Министерство образования возложены в том числе обязанности по утверждению устава национального агентства, принятию мер по формированию имущественного комплекса, необходимого для выполнения возложенных функций, а также обеспечению функционирования агентства.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, при этом ряд положений - после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс об образовании.-0-