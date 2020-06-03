Национальный аэропорт Минск просит пассажиров быть в масках

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск просит пассажиров придерживаться правил протокола Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) в условиях пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров просят использовать защитные маски сразу после входа в терминал и до выхода из аэропорта, чаще обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, соблюдать дистанцию в 1,5 м в аэровокзальном комплексе, дыхательный этикет. Следует ограничить контакт с любыми поверхностями в аэропорту. В пресс-службе напомнили, что утром и вечером при входе в здание аэропорта проводится температурный скрининг.

Чтобы избежать лишних контактов, встречающих и провожающих лиц просят не входить в здание терминала. Провожать или встречать пассажиров рекомендуется на улице у входа в аэровокзал.

"Соблюдение положений протокола EASA и ECDC позволит минимизировать риск распространения COVID-19 и, как следствие, ускорить возобновление полетов. Лицам, не соблюдающим указанные меры безопасности, может быть отказано в доступе в здание терминала аэропорта", - добавили в пресс-службе.

В принятом протоколе отмечается, что доступ к терминалам аэропорта должен быть только для пассажиров, членов экипажа и персонала. Сопровождающие лица могут получить доступ в терминал только в особых обстоятельствах (сопровождение или встреча пассажира с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей, лиц пожилого возраста). В аэропорту должна быть обеспечена возможность дистанцирования пассажиров, усилены меры по уборке и дезинфекции. При входе в терминал должен проводиться температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой повторно проверяют в медпункте аэропорта.-0-