26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов. Его действие продлится по 30 октября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал воздушной гавани.

"В связи с переходом на весенне-летнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов", - отметили в пресс-службе.

Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), делится на два периода - летний сезон и зимний. Летний начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зимний, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.-0-