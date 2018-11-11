11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"Национальный аэропорт Минск сейчас внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами. Она будет запущена в ближайшее время, что позволит пассажиру не только самостоятельно зарегистрироваться на рейс, но еще и сдать багаж. Причем, постепенно эти технологии переходят в наши областные аэропорты", - сказал Артем Сикорский.

Кроме того, сейчас ведется работа по реконструкции действующего аэровокзального комплекса для расширения его пропускной способности. "Прорабатывается вся необходимая проектно-сметная документация по строительству нового терминала на территории Национального аэропорта. Планируем начать эту работу после завершения II Европейских игр и закончить к Чемпионату мира по хоккею 2021", - отметил директор департамента. -0-