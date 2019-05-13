Национальный детский форум пройдет 21-22 мая в Минске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский форум "Сотрудничество и партнерство во имя будущего" пройдет 21-22 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Мероприятие соберет 120 человек, в числе которых молодые журналисты, волонтеры, лидеры районных, городских молодежных парламентов, активисты Белорусской пионерской организации, Белорусского республиканского союза молодежи и других общественных объединений.

"Участников ожидает насыщенная программа: интерактивные площадки по организации волонтерского движения и ученического самоуправления, использованию PR-технологий и проектной деятельности, развитию молодежного парламентаризма. Молодые люди смогут присоединиться к открытому диалогу "Молодежь. Сотрудничество. Партнерство". Их ожидают также активный тренинг командообразования и личностного роста, историческая викторина "Обелиски великого подвига", посвященная 75-летию освобождения Беларуси", - рассказали в центре.

Среди целей форума - стимулирование работы лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления, поддержка детских и молодежных инициатив и социальных проектов, направленных на развитие детского и молодежного волонтерского движения в Беларуси.

Организаторами выступают Министерство образования, Республиканский молодежный центр, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-