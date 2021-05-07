Национальный медиаплеер поможет привлечь максимальное внимание аудитории к радио - Адашкин

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный медиаплеер поможет привлечь максимальное внимание аудитории к радио, сказал сегодня журналистам главный редактор "Радио МИР", исполнительный директор Ассоциации индустрии радиовещания Алексей Адашкин на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к коллегам он отметил, что они совместно могут создать национальный медиаплеер.

"Многие из наших радиостанций имеют собственное приложение в интернете, но если мы сделаем общую глобальную белорусскую национальную платформу, где будут представлены все радиостанции, в том числе и региональные, то мы сможем привлечь максимальное внимание нашей аудитории и к радио, и к этой платформе. В России и Украине такие платформы совсем недавно были реализованы", - подчеркнул Алексей Адашкин.

"В прошлом году мы создали Ассоциацию индустрии радиовещания. Хочется отметить, что радио Беларуси - это достаточно высококонкурентная среда, в одном только Минске 23 радиостанции, в Гомеле - 21, в Бресте, Гродно и Могилеве - по 16. И каждая из них считает себя лучшей и старается привлечь как можно больше слушателей, рекламодателей. Мне кажется, что среди белорусских СМИ радио развивается очень динамично из-за большой конкуренции. В прошлом году появился Clubhouse, но даже он не смог победить наше радио как средство массовой информации. И все современные тенденции, в том числе максимальное использование интернета, онлайн-платформ, мы как СМИ можем использовать именно в свою пользу и становиться лучше", - добавил исполнительный директор.

Директор "Радиус FM" Елена Трещинская поддержала идею создания национального медиаплеера. "Я думаю, что это грамотное решение. В ХХІ веке мы должны присутствовать не только в радиоприемниках, но и на всех доступных площадках. Это будет удобно для любого слушателя с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. К тому же все радиостанции будут собраны в одном месте", - обратила внимание она.

В свою очередь директор Energy FM Юрий Царев поделился немецким опытом. "С 2014 года подобные глобальные радио-плееры есть в Европе: зародился он в Британии, затем появился в Германии, Австрии, Ирландии. Сам радио-плеер является бесплатным, никто из потребителей не платит за скачивание приложения. Станции сами разделяют этот бюджет - ежегодно платят какие-то небольшие взносы на платформу, которая должна поддерживать их технически. В той же Германии это приложение работает в электронных книгах и смарт-TV. Кроме того, они таким образом поднимают интерес к региональным радиостанциям. Например, если человек едет на другой конец страны, то через этот плеер может получать новости со своего родного города", - рассказал Юрий Царев.-0-