Национальный павильон Беларуси открылся на "ЭКСПО-2020"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси, генеральный комиссар белорусской секции на "ЭКСПО-2020" Александр Гурьянов принял участие в открытии национального павильона Беларуси на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Участие в церемонии также приняли посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок, генеральный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев и делегации ряда стран - участниц выставки.
Ключевая тема белорусского павильона, который можно будет посетить до 31 марта 2022 года, - "Лес технологий будущего". Экспозиция разделена на несколько зон: интерактивный коридор, "Export.by", "Инновации и инвестиции", "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений.
Среди ключевых элементов программы работы павильона - проведение национального дня Беларуси, Белорусского инвестиционного форума, дня туризма, науки, а также дней областей Беларуси и Минска с выступлениями известных белорусских народных ансамблей музыки и танца.
Торжественное открытие Всемирной выставки "ЭКСПО-2020" состоится 30 сентября.-0-