Национальный регистр пациентов с тяжелыми формами псориаза предлагают создать в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси целесообразно создать национальный регистр пациентов с тяжелыми формами псориаза, сообщил журналистам заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Олег Панкратов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, чтобы повысить качество оказания медпомощи, не помешало бы создать национальный регистр пациентов с тяжелыми формами псориаза", - сказал Олег Панкратов.

По его словам, псориаз - это социально значимая проблема, которая поражает достаточно большое количество социально активных людей. В Беларуси даже по самым скромным подсчетам 250-300 тыс. пациентов с псориазом. "Если взять общеизвестную официальную статистику, это означает, что не менее 5-9 тыс. пациентов - с тяжелым течением псориаза с возможностью инвалидизации, особенно если разовьется псориатический артрит или другая системная патология", - отметил заведующий кафедрой. Именно эти пациенты требуют повышенного внимания.

Вместе с тем Олег Панкратов подчеркнул, что сегодня делается все возможное для профилактики этих состояний. Все тяжелые пациенты с псориазом, в том числе с непонятными случаями, направляются в Республиканский центр дерматовенерологии. Специалисты оказывают консультативную помощь, уточняя диагнозы и оптимизируя методики лечения. Кроме того, в Беларуси удалось сохранить диспансерную систему оказания помощи пациентам.

Как сообщил журналистам главный дерматовенеролог Минздрава, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н.Александрова Александр Лукьянов, республика относится к эндемичным зонам по заболеваемости псориазом. По подсчетам дерматовенерологической службы, заболеваемость в стране составляет около 3,5%.

Заболевание может проявляться в любом возрасте и у мужчин, и у женщин, оно сопровождается целым рядом существенных нарушений, которые влияют как на качество жизни, так и на функции отдельных органов и систем. Псориаз имеет генетическую предрасположенность. Заболеет не каждый, но при наличии предрасположенности и так называемых пусковых факторов патология может проявиться. Пусковыми могут стать средовые, эмоциональные, бытовые и другие факторы.

Беларусь впервые провела 29 октября республиканский День профилактики псориаза в рамках международной акции. По всей стране прошли школы псориаза как для пациентов, так и для их родственников, близких. Всего в этих мероприятиях приняли участие более 1,2 тыс. человек.-0-