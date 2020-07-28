Национальный центр современных искусств приглашает на экскурсию "Живая память о войне"

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр современных искусств приглашает 30 июля на семейную экскурсию "Живая память о войне". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Экскурсия начнется с просмотра выпуска киножурнала 1944 года "Минск наш" об освобождении Минска. Кинофильм предоставлен Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов.

Вторая часть программы - экскурсия по международной выставке "Алфавит войны", которая объединяет высказывания современных художников из Беларуси, России и Украины на тему Второй мировой войны. В экспозиции также представлены ордена, медали и погоны Великой Отечественной войны из частной коллекции гвардии полковника Владимира Шокова, фотографии военного и послевоенного периодов из семейных архивов, музыкальный материал из собрания кабинета традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки.

Организаторы рекомендуют посетителям соблюдать масочный режим и предварительно записываться на экскурсию.-0-