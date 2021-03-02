Нацрекорд и 7 медалей: курсанты Университета МЧС выступили на соревнованиях по гиревому марафону

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Университета гражданской защиты МЧС выступили на соревнованиях по гиревому марафону, установив национальный рекорд и завоевав семь медалей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"Национальный рекорд по гиревому марафону в упражнении "Толчок гири 16 кг в течение одного часа" установил курсант факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Дмитрий Александров на соревнованиях открытого кубка "Защитник" по гиревому марафону. Он 1222 раза поднял пудовую гирю за установленный промежуток времени. Предыдущий рекорд в 1150 подъемов принадлежит Игорю Авраменко из Бреста", - рассказал Андрей Садовский.

Кроме того, в возрастной группе до 21 года Дмитрий Александров стал победителем гиревого "Триатлона", где участникам предстояло в течение 15 минут выполнить три вида упражнения - "Толчок", "Рывок" и "Толчок гири по длинному циклу". На втором и третьем местах в этой возрастной группе оказались курсанты МЧС Сергей Арцишевский и Илья Зиновьев, обучающиеся на факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Среди девушек в возрастной группе до 29 лет медали завоевали курсанты факультета техносферной безопасности университета МЧС: Елизавета Попко стала серебряным, а Валерия Петрок бронзовым призером соревнований.

В возрастной группе 40-49 лет серебро в копилку команды университета МЧС принес старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки вуза Владимир Демьянов. В смешанной командной эстафете спортсмены Университета гражданской защиты МЧС завоевали бронзу.

За популяризацию здорового образа жизни, подготовку спортсменов университета МЧС и личные достижения в гиревом марафоне Белорусская федерация гиревого марафона присвоила звание "Элита гиревого марафона" тренеру сборной спасательного вуза и действующему спортсмену Владимиру Демьянову, а звание "Мастер спорта Республики Беларусь по гиревому марафону" - курсанту III курса факультета техносферной безопасности Дмитрию Александрову.

Сборная Университета гражданской защиты МЧС по гиревому спорту - победитель и призер соревнований по дисциплинам гиревого марафона различного уровня. Подготовкой спортсменов занимаются известный в Беларуси силач, преподаватель УГЗ Вячеслав Хоронеко и старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Владимир Демьянов.

В Беларуси гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Наша страна совместно с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. В турнире приняли участие атлеты из 15 стран.-0-

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