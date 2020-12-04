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Общество
04 декабря 2020, 16:13

Нацстратегия активного долголетия до 2030 года утверждена в Беларуси

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная стратегия Беларуси "Активное долголетие-2030" утверждена постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 года №693, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положения стратегии будут учитываться при разработке проектов программ социально-экономического развития страны, госпрограмм до 2030 года, правовых актов.

Нацстратегия разработана для создания условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни через адаптацию государственных и общественных институтов к проблеме старения.

Стратегия направлена на решение 6 основных задач. Это обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества; стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан; обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к образованию и повышению квалификации. Среди задач также создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия; развитие соцобслуживания; создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

В документе 55 мероприятий для реализации стратегии. Это совершенствование законодательства о соцобслуживании, обеспечение в коллективных договорах, тарифных соглашениях норм против возрастной дискриминации при приеме и увольнении работников, организация работы советов пожилых граждан при местных органах власти, кружков, экскурсионных поездок, разработка туристических маршрутов, адаптированных для пожилых граждан, повышение квалификации для медработников в части геронтологии и др.-0-

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