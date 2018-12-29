Научилась колоть дрова и бегать на лыжах - Эйсмонт об особенностях работы пресс-секретарем Лукашенко

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работая пресс-секретарем Президента Беларуси, Наталья Эйсмонт многому научилась, в том числе косить траву, колоть дрова и кататься на горных лыжах. Об этом она рассказала в эфире вечернего шоу "Макаенка, 9" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если бы пять лет назад мне, когда я еще работала на телевидении и сидела в соседней студии, кто-нибудь сказал, что на сегодняшний день я буду уметь колоть дрова, косить траву, бегать на лыжах, лететь с горы (пока еще не с "черной", но "красной" однозначно) на горных лыжах, бегать на роликах на городском празднике, я бы, мягко говоря, не то чтобы не поверила этому человеку, но заподозрила бы его в том, что он писатель-фантаст", - сказала Наталья Эйсмонт.

Оно обратила внимание, что Президент любит заниматься хозяйством, лично косит траву на участке, колет дрова, собирает урожай. Вместе с ним в этом участвует и его ближайшее окружение, в том числе сама пресс-секретарь, некоторые чиновники, сотрудницы службы делового протокола, личный врач. Последняя, по словам Натальи Эйсмонт, показывает хорошие результаты во многих видах спорта, а дрова рубит даже лучше мужчин.

В эфире программы показали эксклюзивные кадры, как проходит колка дров у Александра Лукашенко. На них можно заметить и "Мисс Беларусь - 2018" Марию Василевич, которая также приобщилась к этому процессу. "Она, конечно, не рассказывала, но именно так она готовилась к конкурсу "Мисс мира". И результат все знают - эффективно", - пошутила Наталья Эйсмонт.-0-