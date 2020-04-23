Научная конференция к 75-летию Великой Победы пройдет онлайн в БГУ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая конференция "Великая Отечественная война в судьбе белорусского народа" открывается 23 апреля в БГУ. Она пройдет онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В работе форума, приуроченного к 75-летию Победы, примут участие свыше 80 ученых-историков из Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана. Это представители БГУ, Института истории НАН Беларуси, Национального архива Беларуси, Музея истории Великой Отечественной войны, университетов стран СНГ. Исследователи обсудят вопросы, связанные с начальным периодом войны, оккупационным режимом на территории Беларуси, стратегией выживания и сопротивления населения, демографическими и социально-экономическими процессами и последствиями. Будут также рассмотрены источники о Великой Отечественной войне, традиции и новации преподавания истории этого периода в учреждениях среднего и высшего образования.

С приветственным словом по видеосвязи к участникам обратятся ректор БГУ Андрей Король и декан исторического факультета Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, академик РАО Лев Белоусов.

Организаторами научного мероприятия выступают БГУ и МГУ им.М.В.Ломоносова.-0-