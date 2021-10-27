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27 октября 2021, 18:28

Научно-популярные издания об истории и становлении БГУ презентованы в Минске

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-популярные издания об истории и становлении БГУ презентованы в университете. Их выпуск приурочен к 100-летнему юбилею БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В коллекцию фундаментальных книг вошли пятитомник "Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919-2021)", "Неизвестный Пичета", "Нарысы гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта". Эти издания являются своеобразным знаком уважения, благодарности и памяти об основателях, создателях первого университета в Беларуси.

Мероприятие прошло сегодня с участием министра образования Игоря Карпенко, ректора БГУ Андрея Короля, преподавателей и авторов-составителей. Глава ведомства выразил признательность авторам и составителям изданий за проделанный труд и подчеркнул, что эти книги являются хорошим заделом для реализации научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов и аспирантов. Также министр отметил, что издания обращают нас к истокам формирования университетского образования в белорусском государстве, где ключевая роль на протяжении 100-летия была отведена БГУ.

По словам Андрея Короля, представленные книги - это духовное наследие БГУ с глубокой исторической памятью о создателях университета. Ректор выразил надежду, что издания будут вплетены в учебный процесс студентов для расширения их представления об истории вуза.

Заведующий кафедрой истории России Олег Яновский рассказал о многолетней работе над представленными изданиями. Профессор отметил символичность выхода заключительного пятого тома "Интеллектуальной элиты" 21 октября в день рождения первого ректора БГУ Владимира Пичеты. Он акцентировал, что ключевой задачей являлось показать многообразие вуза через судьбы тех, кто стоял у истоков его образования. Историк подчеркнул, что в книге представлены творческие судьбы 132 предшественников современного БГУ, а в подготовке были задействованы 40 человек из числа сотрудников и студентов университета.

Серия книг "Интеллектуальная элита Беларуси" охватывает всю вековую эпоху БГУ с 1921 по 2021 год. Работа над собранием велась на протяжении пяти лет, а первая его книга вышла в 2017 году. Каждый том издания построен по хронологическому принципу и демонстрирует уникальные судьбы членов университетского сообщества, вклад выдающихся ученых и педагогов первого вуза в формирование гуманитарных и естественнонаучных отраслей, в интеллектуальную мощь страны.

В сборнике "Неизвестный Пичета" особое место занимает монография "Обзор деятельности 1-го Западного комитета" и часть собрания переписки Владимира Пичеты. Документы датируются 1920-1940 годами. В книгу также вошли несколько десятков эксклюзивных материалов, в числе которых статьи и выступления, отдельные письма и телеграммы на имя Владимира Пичеты от университетских коллег, близких друзей, первых учеников.

Подробнее о работе над архивными данными в рамках подготовки сборника "Неизвестный Пичета" рассказал профессор кафедры источниковедения Михаил Шумейко. Он отметил вклад студентов-историков, которые занимались расшифровкой эпистолярного наследия первого ректора.

"Нарысы гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" содержат краткие статьи об истории, развитии и современном состоянии основных учебных, научно-производственных подразделений БГУ. Их авторы - представители факультетов, научно-исследовательских и образовательных институтов, а также кафедр университета. Центральной темой всех очерков является миссия БГУ, эволюционные достижения вуза как ведущего образовательного, исследовательского, инновационного и производственного центра Беларуси. В 40 очерках отражена разнородность направлений деятельности ведущего вуза на протяжении его вековой истории, роль выдающихся ученых и всего коллектива в системе высшего образования страны.

В преддверии 100-летнего юбилея БГУ 26 октября на филологическом факультете состоялась также презентация серии книг "Зарубежная белорусистика". В ней показана роль зарубежных ученых в исследовании проблем белорусского языка и литературы, а также в развитии международного партнерства БГУ в области образования и науки. Серия включает сборники избранных работ известных ученых-белорусоведов, которые активно сотрудничают с БГУ, выступают с лекциями, участвуют в научных конференциях и совместных проектах, занимаются изучением белорусского языка и литературы, культуры и истории Беларуси. Над изданием книг работали преподаватели кафедры белорусского языкознания филологического факультета под руководством заведующего Николая Пригодича.-0-

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