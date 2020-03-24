Научные материалы по COVID-19 можно найти на портале Национальной библиотеки

24 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. На портале Национальной библиотеки Беларуси организован доступ к научным материалам по коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Из-за обострения эпидемиологической обстановки в мире открытый доступ к информации предоставили ведущие мировые издательства и агрегаторы информации, среди которых Elsevier, Springer Nature, Wiley, Cambridge University Press, Oxford University Press.

"Собраны коллекции фактических данных о распространении вируса и научные публикации по результатам последних исследований коронавирусных инфекций. Обеспечен бесплатный доступ к электронным ресурсам, которые ранее были доступны только по подписке. Все это позволит усилить информационную поддержку предпринимаемых мер по профилактике, диагностике и лечению заболевания, а также повысит эффективность исследований по COVID-19, в том числе с участием белорусских ученых", - рассказали в НББ.

В связи с переводом многих учебных заведений на дистанционную организацию учебного процесса некоторые издательства предлагают также бесплатный доступ в режиме онлайн к учебникам для высшего образования, справочным материалам, периодическим изданиям по экономике, юриспруденции, бухгалтерскому учету, менеджменту, маркетингу, финансам, естественным наукам и другим документам.

Информация будет оперативно обновляться в главном меню портала Национальной библиотеки и на странице виртуального читального зала.-0-