Научный форум о гуманитарном образовании соберет в БГУ около 100 ученых

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы гуманитарного образования" откроется 22 октября в БГУ. Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В работе научного форума примут участие около 100 экспертов в области культурологии, философии, дизайна, лингвистики, искусствоведения из Беларуси, России, Украины и Армении. Это представители БГУ, Барановичского государственного университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Белорусской государственной академии искусств, Московского государственного института международных отношений МИД, Самарского государственного социально-педагогического университета, Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины, Ванадзорского государственного университета имени Ованеса Туманяна.

Запланирована работа шести секций: "Социально-экономические аспекты гуманитарного образования", "Интегративная сущность современного гуманитарного знания и его дидактические аспекты", "Языковая картина мира и взаимодействие культур", "Лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу", "Высшая школа - перспективы применения информационных технологий в "новой реальности", "Дизайн и дизайн-образование в транскультурном мире".

"Во время конференции состоится торжественное открытие именной аудитории, посвященной дизайнеру, проектировщику выставок к годовщинам Чернобыльской катастрофы, доценту кафедры коммуникативного дизайна БГУ Александру Азончику. Памяти дизайнера также посвятят фотовыставку с работами его учеников", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время конференции состоится открытие двух экспозиций. На выставке "Ступень" представят работы первокурсников факультета социокультурных коммуникаций, выполненные в различных жанрах, - пейзажи, натюрморты, интерьерные и пространственные рисунки. Экспозиция "Головы, головешки и головастики", посвященная дню рождения Пабло Пикассо, включает предметы из пластилина, бумаги и гипса.

По итогам форума опубликуют сборник научных материалов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.-0-