Научный совет по вирусологии МААН создан по инициативе НАН Беларуси

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учредительное заседание научного совета по вирусологии Международной ассоциации академий наук (МААН) состоялось 9 июня в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Национальной академии наук.

Заместитель руководителя МААН академик НАН Петр Витязь отметил: "В условиях пандемии COVID-19 чрезвычайно важным является объединение ученых и специалистов всех стран для преодоления ее тяжелых последствий, предупреждения новых случаев заболевания и человеческих потерь".

Участники заседания поддержали инициативу НАН Беларуси по созданию научного совета по вирусологии и избрание его сопредседателями зампредседателя НАН Беларуси академика Александра Кильчевского, научного руководителя Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова Виталия Зверева и директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

Цель создания научного совета по вирусологии - организация и реализация совместных исследований, обеспечение научной экспертизы разработок в этой области науки.

На учредительном заседании обсуждались направления работы научного совета, включая проведение совместных исследований, подготовку кадров по вирусологии и перспективы внедрения новой вакцины.

Международная ассоциация академий наук (МААН) создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН. Руководителем Международной ассоциации академий наук избран председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук - Совет МААН. В ассоциацию входят 16 полноправных и 10 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 24 научных совета.-0-