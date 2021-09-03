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03 сентября 2021, 13:13

Назаров: программные продукты по цифровизации необходимо внедрить в ближайшую пятилетку

3 сентября, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Программные продукты по цифровизации предприятий необходимо внедрить в ближайшую пятилетку. Такую задачу поставил перед участниками семинара "Развитие цифровизации предприятий промышленности" заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Назаров подчеркнул, что сомнений в эффективности цифровизации нет. Другой момент - предприятиям подведомственных ему отраслей необходимо сверить часы, актуализировать дальнейшие шаги и направления с учетом специфики. "Программные продукты по цифровизации предприятий необходимо внедрить в ближайшую пятилетку", - обозначил заместитель премьер-министра.

Семинар проходит на базе Светлогорского ЦКК. Представители предприятий ознакомились с технологической цепочкой производства сульфатной беленой целлюлозы. Увидели в работе систему SAP TOPO, которая существенно автоматизировала и оптимизировала действия ремонтного и технологического персонала.

Об инструментах поддержки цифровой трансформации промышленности рассказала заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова. Опытом перехода от автоматизации к цифровизации в системе Госстандарта поделился председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Также озвучены особенности цифровизации в организациях концерна "Белнефтехим".

Доклады о практическом внедрении инструментов цифровизации на своих объектах зачитали руководители ведущих предприятий страны. У каждого - свой опыт с учетом специфики производства. Так, в ПО "Белоруснефть" модернизирована программа "Лояльность". Опытом внедрения системы планирования и оптимизации режимов перекачки нефти "Программный комплекс АРМ Технолога" поделились в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Направления развития корпоративной информационной системы ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" реализует с учетом концепции "Индустрия 4.0" и цифровой трансформации предприятия. О построении системы подготовки производства на базе цифрового двойника изделия рассказал представитель ОАО "ЦНИИТУ" Министерства промышленности. Перспективы и активные шаги обозначили представители ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и др.

Также в программе - посещение ОАО "СветлогорскХимволокно".-0-

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