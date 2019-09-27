Названы победители фестиваля "Молодежь - за Союзное государство": у белорусов три награды

27 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Имена победителей конкурса исполнителей молодежной песни, который состоялся на XIV Фестивале "Молодежь - за Союзное государство", объявлены сегодня в Ростове-на-Дону на церемонии закрытия форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Жюри под председательством эстрадной певицы Екатерины Семеновой разделило первую премию между Анной Зайцевой из Минска и Ильдаром Абдуллиным из Оренбурга. Звания лауреатов второй степени были присуждены Родиону Межевичу из Москвы и Ольге Носовой из Калининграда. Лауреатами третьей премии стали Диана Божко из Молодечно, бобруйчанка Анастасия Федорова и москвичка Елена Фрейман. Победители были награждены специальными призами от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое является учредителем фестиваля.

Всего в конкурсе приняли участие 20 исполнителей из Беларуси и России. Творческое состязание проходило в два этапа: вначале его участники исполнили произведения патриотической тематики, а затем - песни, отражающие современные молодежные проблемы.

Конкурс исполнителей молодежной песни является центральным событием фестиваля. В разные годы его призерами становились, в частности, ныне заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, экс-вокалистка группировки "Ленинград" Василиса Старшова.

Помимо конкурса программа фестиваля, который проходил с 23 сентября, включала более десятка концертных мероприятий в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты. В них приняли участие звезды белорусской и российской эстрады: шоу-группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских и другие. Кроме того, прошли различные тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и экскурсии.

В нынешнем году на мероприятиях форума смогла побывать группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня" организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-