ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 сентября 2019
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:47 Беларусь нацелена укреплять высочайший уровень сотрудничества с КНР - Снопков Политика
22:25 "Неман" вернул лидерство после очередного тура чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
21:57 Китай намерен совместно с Беларусью активно реализовывать договоренности на высшем уровне - Цуй Цимин Политика
21:31 Названы победители фестиваля "Молодежь - за Союзное государство": у белорусов три награды Общество
21:14 Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома" Экономика
21:00 РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково Регионы
20:38 Прыгунья в высоту Карина Демидик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
20:16 Уголовное дело о покушении на убийство жительницы Наровлянского района передано в облсуд Происшествия
19:52 Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Калейдоскоп
19:49 В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления Регионы
19:26 Прыгунья с шестом Ирина Жук квалифицировалась в финал чемпионата мира по легкой атлетике Спорт
19:14 Белорусская метательница молота Елена Соболева вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
19:12 Открытый диалог молодых аграриев с экспертами состоится на форуме в Воложинском районе Регионы
19:01 Троллейбусы и остановочные пункты по маршруту №9 оборудуют навигационной системой "Крокi на гукi" Регионы
19:01 Неизвестное видео с Аллой Пугачевой опубликовал Игорь Николаев Калейдоскоп
18:53 В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ убрали с проезжей части пьяного пешехода Происшествия
18:51 Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК в Ереване Экономика
18:44 Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Россией в январе-июле вырос на 3,6% Экономика
18:34 Техника гомельских машиностроителей поставляется почти в 30 стран Регионы
18:21 Метательница молота Анна Малыщик вышла в финал ЧМ по легкой атлетике Спорт
17:42 Беларусь и Россия поэтапно перейдут на электронные ветсертификаты во взаимной торговле Экономика
17:33 Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете ЧМ по тяжелой атлетике Спорт
17:22 На комбинате в Добрушском районе обрушилась конструкция Происшествия
17:20 Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям Общество
17:10 Карточки MasterCard могут не работать в Беларуси ночью 28 сентября Общество
16:53 Впервые в Беларуси вручат международную архитектурную премию имени Лазаря Хидекеля Культура
16:48 Спасатели подорвали водонапорную башню в Орше Происшествия
16:47 Максим Воробей и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
16:45 Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам Общество
16:45 Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества Экономика
Все новости
Все новости
Общество
27 сентября 2019, 21:31

Названы победители фестиваля "Молодежь - за Союзное государство": у белорусов три награды

Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля

27 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Имена победителей конкурса исполнителей молодежной песни, который состоялся на XIV Фестивале "Молодежь - за Союзное государство", объявлены сегодня в Ростове-на-Дону на церемонии закрытия форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Жюри под председательством эстрадной певицы Екатерины Семеновой разделило первую премию между Анной Зайцевой из Минска и Ильдаром Абдуллиным из Оренбурга. Звания лауреатов второй степени были присуждены Родиону Межевичу из Москвы и Ольге Носовой из Калининграда. Лауреатами третьей премии стали Диана Божко из Молодечно, бобруйчанка Анастасия Федорова и москвичка Елена Фрейман. Победители были награждены специальными призами от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое является учредителем фестиваля.

Всего в конкурсе приняли участие 20 исполнителей из Беларуси и России. Творческое состязание проходило в два этапа: вначале его участники исполнили произведения патриотической тематики, а затем - песни, отражающие современные молодежные проблемы.

Конкурс исполнителей молодежной песни является центральным событием фестиваля. В разные годы его призерами становились, в частности, ныне заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, экс-вокалистка группировки "Ленинград" Василиса Старшова.

Помимо конкурса программа фестиваля, который проходил с 23 сентября, включала более десятка концертных мероприятий в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты. В них приняли участие звезды белорусской и российской эстрады: шоу-группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских и другие. Кроме того, прошли различные тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и экскурсии.

В нынешнем году на мероприятиях форума смогла побывать группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня" организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-

Теги
Беларусь конкурс молодежь музыка Россия Союзное государство фестиваль церемония
Новости рубрики Общество
Фото из архива Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям
Фото из архива Карточки MasterCard могут не работать в Беларуси ночью 28 сентября
Фото из архива Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам
Фото Минюста Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в правовой сфере
Фото из архива Представители белорусской армии будут наблюдать за учением НАТО в Латвии
Реабилитация. Фото из архива Беларусь планирует внедрить шведский опыт социализации людей с травмами позвоночника
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко о производителе косметики "Витэкс": образец того бизнеса, который нужен в Беларуси
Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома"
Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам
Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае
Топ-новости
Лукашенко пообещал полностью перейти на отечественные косметические средства
Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН
Компания А1 и футбольный клуб "Юниор" создали уникальный спортивный бренд "А1 Юниор"
"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей
Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября
РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других
Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 28 сентября
Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и вышла в финал турнира в Ухани
Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго
Турчин обсудил с руководством казахстанского "Агромашхолдинга" развитие кооперации с "Гомсельмашем"
РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково
Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества
Милиция будет сопровождать переписчиков по "неблагополучным адресам"
Премьер-министр Пакистана планирует посетить Беларусь до конца года
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.