НББ презентует мультимедийный проект о становление белорусской государственности на "ТИБО-2019"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси с 9 по 12 апреля примет участие в XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", где презентует мультимедийный проект "Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг". Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

Фото НББ

Электронное издание является совместным проектом Национальной библиотеки и Национального архива Беларуси. На двух дисках размещены электронные копии около 2,4 тыс. номеров газет (почти 80 названий), которые выходили в 1917-1922 годах на территории современной Беларуси и за ее пределами, но имели отношение к стране. Интерфейс двуязычный: информация представлена на белорусском и русском языках.

Контент электронного издания составляет пресса различных общественно-политических сил: от христианско-демократической до большевистской - преимущественно на русском и белорусском языках, представлены два издания на польском языке. Вильнюсские издания Homan и Krynica напечатаны латинским шрифтом и кириллицей.

"За длительный период своего существования газеты стали источником формирования общественного сознания, они способствовали становлению национальной государственности, языка, культуры, развитию искусства и литературы. Для исследователей они являются богатым фактографическим материалом, который можно использовать как источниковедческую базу для изучения истории Беларуси, проведения историко-аналитических исследований различных аспектов политической, экономической, социально-культурной жизни края", - рассказали в НББ.

Электронное издание рассчитано на ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов вузов, краеведов, а также на всех тех, кто интересуется отечественной историей.-0-