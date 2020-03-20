НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Для снижения кредитной нагрузки граждан НББ рекомендует банкам рассмотреть возможность кредитных каникул - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Кредитные каникулы могут быть предоставлены при наличии подтверждающих документов.

Одновременно рекомендуется продлить срок возврата (погашения) кредита.

Как отмечается в письме Нацбанка, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно сокращение доходов организаций и предприятий из-за ограничения или невозможности их работы. Это может повлечь необходимость предоставления социальных отпусков работникам с частичным сохранением зарплаты. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы.-0-