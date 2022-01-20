"Не хочу стать переносчиком и заразить свою семью". Школьники объясняют, почему решились привиться от COVID-19

В стране набирает обороты вакцинация детей против инфекции COVID-19. Прививают подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Главное условие - наличие письменного согласия родителей или законных представителей. Узнали, как проходит иммунизация юных пациентов в Солигорске и чего ожидать от нового омикрон-штамма вируса.

"Мягкая" вакцинация

В первую волну подростки практически не болели COVID-19. Однако сейчас это происходит все чаще. Бывают случаи, когда болезнь протекает не бессимптомно. Это доказывает - вакцинация нужна не только взрослым. В УЗ "Солигорская ЦРБ" делать детям прививки от коронавируса начали, как только Минздрав Беларуси разрешил их вакцинацию. По словам главного врача Александра Киселя, во время зимних каникул подростков прививали в поликлинике. С началом новой четверти в школы и колледжи отправились выездные бригады медиков.

"Провели серьезный процесс подготовки, в том числе организовали семинары для медработников, которые сейчас осуществляют вакцинацию детей. В принципе прививка от коронавируса технически ничем не отличается от введения других вакцин. Все же решили внепланово провести обучение персонала выполнению манипуляций, тактике введения этого препарата, - уточняет главврач Солигорской ЦРБ Александр Кисель. - Не менее важно оформление медицинских документов, в том числе новых образцов. Например, информированное добровольное согласие, которое заполняют родители, принявшие решение о вакцинации своих детей".

Медработники принимают участие в школьных родительских собраниях, где рассказывают об используемой вакцине. Самые частые вопросы от родителей: ее безопасность для здоровья и возможные побочные эффекты.

"Для вакцинации детей применяем китайскую вакцину Vero Cell. Препарат нам хорошо знаком: мы прививали им беременных женщин и взрослое население. У вакцины беспрецедентный профиль безопасности, что особенно важно для юного организма. Она более "мягкая", хорошо переносится и очень редко дает нежелательные реакции: высокую температуру и болезненность в месте инъекции. Повторная процедура осуществляется через 21-28 дней", - поясняет Александр Антонович.

Педагоги средней школы №3 Солигорска показывают достойный пример своим ученикам. По словам директора Аллы Василевской, в учреждении достигнута значительная иммунная прослойка - 76% коллектива прошли вакцинацию от коронавируса.

"Чтобы начать следующий этап - вакцинацию учеников, мы активно сотрудничаем с ЦРБ. Совместными усилиями нам важно обеспечить безопасность и здоровье нашим детям, - отмечает директор. - Разработан график родительских собраний, в которых принимают участие медицинские работники. Родителям розданы информационные добровольные согласия на прививки их детям. Ожидаем подписания".

Активная категория

Вместе с заведующей педиатрическим отделением №4 Дианой Макаревич отправляемся в среднюю школу №3 Солигорска. В учебном заведении - первый день вакцинации. Согласились на прививку шесть учеников. Кстати, один из важных нюансов китайской вакцины в том, что в упаковке сразу две дозы. Поэтому нужно запланировать четное количество пациентов, ведь открытая ампула может храниться всего лишь час.

"Подростки 12-17 лет - та категория населения, которая ведет активный образ жизни. Они ходят в школу, посещают кружки, секции, принимают участие в соревнованиях, общаются со сверстниками, - говорит специалист. - Сейчас крайне важно привить старших ребят. Чтобы они не передали инфекцию своим бабушкам и дедушкам, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться. В этом суть стратегии кокона: прививка оберегает вакцинированного, тем самым создавая для его окружения безопасную среду".

Учреждение уже получило необходимое количество вакцин. За их введение отвечает школьный фельдшер. Задача Дианы Александровны - заполнить чек-лист наблюдений, осуществив тщательнейший сбор анамнеза подростков.

"Заранее уточняем, болел ли ребенок коронавирусом, ведь вакцинация показана не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной инфекции. Есть ли аллергические реакции, в том числе и на компоненты вакцины, имеются ли хронические заболевания, - поясняет заведующая отделением. - Сбор анамнеза еще более серьезный, чем при сезонной вакцинации от гриппа или выполнении прививок в соответствии с национальным календарем".

Перед вводом вакцины подростки проходят медицинский осмотр: врач оценивает общее состояние, проводит термометрию, осматривает слизистые, измеряет концентрацию кислорода, частоту дыхания и пульс.

Школьный иммунитет

Пока разговариваем, в кабинет робко заглядывает первый доброволец - 8-классник Александр Тонко. Признается, что уколов не боится, решил своим примером показать другим ребятам, что процедура безболезненная и очень важная во время пандемии.

"Когда узнали, что прививают подростков с 12 лет, обсудили с мамой все "за" и "против". Решили, что нужно себя обезопасить если не от заражения, то от тяжелого течения болезни, - говорит школьник. - Мы уже достаточно взрослые люди, читаем и смотрим новости, знаем, что происходит в мире, как тяжело болеют ковидом, а теперь даже дети".

Перед уколом - медицинский осмотр. Для начала врач оценивает общее состояние юноши. Проводит термометрию, осматривает слизистые, измеряет концентрацию кислорода, частоту дыхания и пульс.

"Все в норме, сатурация - 98%. Проходите на прививку", - приглашает Диана Макаревич в кабинет, где школьный врач уже набирает в шприц препарат.

Всего несколько минут - и Александр под защитой вакцины. Школьника еще на некоторое время оставляют под присмотром врача на случай непредвиденной ситуации.

Одноклассница нашего героя Алиса Кецко смеется, мол, больше испугалась камеры фотоаппарата, чем прививки. "Здорово, что попадем в историю, но перед съемками ведь всегда волнительно, - улыбается девушка, поправляя прическу. - Коронавирус - опасная болезнь. Вакцина должна остановить пандемию и защитить население всей планеты. Поэтому я и согласилась на прививку. Чтобы не стать переносчиком вируса, не заразить свою семью, друзей и незнакомых мне людей".

Сейчас на Солигорщине отмечается спад заболевания, в том числе среди детей. При этом, по словам Дианы Макаревич, не время расслабляться ни медицинским работникам, ни населению. Четвертая волна показала, что дети находятся в не меньшей опасности, чем взрослые. Поэтому родителям нужно подойти к вопросу вакцинации более осознанно. Пока в районе преобладает дельта, но с декабря все чаще регистрируются случаи заражения новым омикрон-штаммом.

"Как показывает статистика других стран, среди взрослого населения омикрон протекает слабее, фиксируется меньше госпитализаций, а вот у детей наоборот! Все чаще в больницах оказываются именно они, и случаи отнюдь не простые, - говорит заведующая педиатрическим отделением. - Если при дельта-штамме осложнения наступали на 5-7 сутки, то здесь отмечаются уже на 3-4. Мы изучили эту картину, будем внимательно и настороженно отслеживать течение ковида у наших пациентов. Все, что может сейчас сделать население, чтобы помочь нам в работе, - пройти вакцинацию".

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-