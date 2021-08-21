"Не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать" - посол Беларуси призывает не демонизировать талибов в Афганистане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, который также отвечает за работу в Афганистане, где у Беларуси нет диппредставительства, высказал мнение, что не стоит демонизировать движение "Талибан", которое недавно взяло под контроль Афганистан после ухода оттуда сил США. Об этом он заявил сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.





Дипломат отметил, что афганское общество в целом устало от войны. Говоря о том, возможен ли был захват власти талибами без народной поддержки, Олег Иванов обратил внимание, что достаточно легко вооруженные отряды движения в Афганистане насчитывают всего порядка 30 тыс. человек, которым должна была бы противостоять как минимум 200-тысячная армия, вооруженная современной бронетехникой и авиацией.





"Возможно ли такое победное шествие по стране, если бы их не поддерживало население? В большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на востоке, только черной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать", - уверен белорусский посол.

Что касается внешних устремлений талибов, Олег Иванов высказал несогласие с тезисом, что они обязательно несут зло, разрушения, наркотрафик и так далее. "Как раз когда талибы были у власти в конце 90-х, да, было очень много неправильного с нашей точки зрения, но, тем не менее, наркопроизводство снизилось вдвое. А за последние 20 лет в 10 раз выросло. Если правительство Гани (бежавший из страны Президент Афганистана Ашраф Гани. – Прим. БЕЛТА) ловило наркоторговца - это стул, адвокаты, тюрьма. "Талибан" просто расстреливает на месте", - отметил разницу подходов белорусский дипломат.





Он считает, что талибы - националисты. "Не зря они одно из первых своих заявлений сделали о том, что не будут выходить за границы Афганистана. Наверное, это правда", - заявил Олег Иванов. Другое дело, что они поддерживают братьев по вере в других, в том числе соседних странах. "Здесь да, вопрос есть. Конечно, находясь в Таджикистане, понимаешь, что страна пережила гражданскую войн буквально 25 лет назад, войну с исламистами. И то, что часть этих исламистов, уже второе поколение, находится в Афганистане, это тоже правда", - констатировал посол.





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"Да, талибы говорят, что они будут бороться с террористическими организациями, такими как ИГИЛ. Это правда, они это делают тоже. Они застреливают игиловцев на месте. Алькаида…. Но вот то, что касается менее, скажем так, выраженных террористов, но, тем не менее, таковыми являющихся, это - вопрос. Поэтому Таджикистан совершенно обоснованно опасается и роста влияния этих джихадистских группировок, - отметил посол Беларуси. - Это ведь огромный моральный стимул для всех экстремистов - победа якобы народного сопротивления, победа над Америкой. Конечно, на этой волне совершенно очевидно стоит ожидать всплеска радикальных настроений во всех странах Центральной Азии".-0-