16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшая озоновая дыра наблюдалась над Беларусью, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы БГУ Леонид Турышев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пять-семь дней назад, когда была хорошая солнечная погода, мы наблюдали озоновую мини-дыру над Беларусью. Такое бывает осенью, но в этот период они не так опасны, как в конце весны - начале лета, когда путь, который проходят солнечные лучи в атмосфере в районе полудня, самый короткий. В осенний период этот путь уже достаточно велик, поэтому часть ультрафиолетового излучения поглощается атмосферой", - рассказал Леонид Турышев.

Озоновый слой защищает Землю от вредного воздействия ультрафиолетового солнечного излучения. "Это излучение существенно вредит здоровью человека, биологическим объектам, строительным материалам. По статистике Всемирной организации здравоохранения, более 20 заболеваний связаны с избыточным переоблучением ультрафиолетом", - отметил директор центра.

Беларусь одной из первых подписала Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2001 году в стране вступил в силу закон "Об охране озонового слоя". В 2013 году в Беларуси разработана и утверждена стратегия по постепенному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов, которые являются озоноразрушающими веществами.-0-