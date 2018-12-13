Небольшой снег и до -5°С ожидается в Беларуси 14 декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Ночью во многих районах страны, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 5 градусов мороза.-0-

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