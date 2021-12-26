26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем местами по северу пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет переменных направлений 3-8 м в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 7 до минус 13 градусов, при прояснениях - до минус 14-17 градусов, днем будет 3-9 ниже нуля.-0-

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