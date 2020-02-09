"Неделя аспиранта" стартует 10 февраля в БГУ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Неделя аспиранта" стартует 10 февраля в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Для магистрантов и аспирантов подготовлен цикл образовательных мероприятий, где им расскажут об организации работы над диссертацией, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Специалисты психологической службы БГУ проведут тренинг по стресс-менеджменту и поделятся методами управления стрессом.

Узнать больше о проблеме некорректных заимствований в научных текстах и программах по проверке работ на уникальность можно 12 февраля на лекции официального представителя компании "Антиплагиат" в Беларуси по обучению Ирины Стрелковой. Эксперт на примерах покажет, как корректно трактовать результаты проверки и что является плагиатом.

Завершится "Неделя аспиранта" 12 февраля круглым столом. Темами обсуждения станут цели поступления в аспирантуру, моральная подготовка к защите диссертации, структурированность доклада и презентации исследования. Организаторами мероприятия выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.-0-