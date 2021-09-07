Неделя спорта и здоровья стартовала в Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовало республиканское комплексное спортивно-массовое мероприятие "Неделя спорта и здоровья", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Минобразования.

Традиционно во время Недели спорта проводится физкультурно-спортивный праздник с участием учащихся и студентов учреждений образования, специализированных учебно-спортивных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, который в этом году состоится в Гродно.

В этом городе состоится легкоатлетический забег "На старт, молодежь!"

Неделя спорта и здоровья стартовала во всех регионах страны при активной поддержке и участии местных исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений образования, специализированных учебно-спортивных учреждений, федераций (ассоциаций) по видам спорта.

Основным организатором является Министерство образования. Координатором проекта выступает Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-