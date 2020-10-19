Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году – успейте купить на старте продаж!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 19 октября 2020
Минск Переменная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:39 Мэр Москвы считает неприемлемыми комендантский час и закрытие предприятий из-за COVID-19 В мире
09:38 Лицеисты МЧС победили в V республиканском турнире по мини-футболу Спорт
09:18 Мужчина погиб при пожаре в Борисовском районе Происшествия
09:15 В Дубровно при пожаре в доме погибла женщина Происшествия
09:02 Франция депортирует из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства учителя В мире
09:00 Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году – успейте купить на старте продаж! Общество
08:37 Картина выходных: ID-карта вместо паспорта, акция "Чистый лес" и первый снег Общество
08:36 Протесты против COVID-ограничений прошли в Праге - более 100 человек задержаны В мире
08:28 ВВП Китая за январь - сентябрь вырос на 0,7% В мире
08:19 Брестские артисты покажут два спектакля на фестивале "ТЕАРТ" Афиша
08:08 ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ Спорт
07:43 Лучший хор Гомельской области определят на конкурсе в Речице Регионы
07:27 Учебный самолет упал в Колумбии В мире
07:11 Прямая телефонная линия по вопросам профобучения безработных пройдет в Могилеве Регионы
00:59 В Пакистане автобус завалило оползнем В мире
00:39 Шестнадцать человек погибли при взрыве у полицейского управления Афганистана В мире
00:33 Почти сорок миллионов людей в мире заразились коронавирусом В мире
18.10.20
18.10.20 23:59 Во Вьетнаме 22 военнослужащих оказались под оползнем В мире
18.10.20 23:33 Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения В мире
18.10.20 22:47 Беларусь получила от "налога на Google" более Br60 млн Общество
18.10.20 22:25 МНС хочет перейти на стопроцентную подачу налоговых деклараций в электронном виде Общество
18.10.20 22:22 ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую Общество
18.10.20 22:20 "Динамо" разгромило "Рух" в брестском дерби чемпионата Беларуси Спорт
18.10.20 22:10 Стали известны победители розыгрыша Кубка Беларуси по дзюдо в Могилеве Спорт
18.10.20 21:45 Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты Общество
18.10.20 21:28 В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий Общество
18.10.20 21:17 Волейболистки "Минчанки" уступили "Липецку" в матче российской суперлиги Спорт
18.10.20 21:04 ЦСКА победил футболистов "Динамо" и поднялся на третье место в чемпионате России Спорт
18.10.20 20:43 Провластные митинги находятся в рамках закона - прокурор Минска Общество
18.10.20 20:41 В Испании задержали автоблогера, ехавшего на скорости 233 км/ч В мире
Все новости
Все новости
Общество
19 октября 2020, 09:00

Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году – успейте купить на старте продаж!

Новый год все ближе – пора задуматься о подарках! Настоящий волшебный подарок – новый дом "Салоники" в квартале "Южная Европа", продажи которого стартовали сегодня в комплексе Minsk World. Цена квадратного метра всего от 2021 рубля – специально к новому, 2021 году. Успейте купить выгодно на старте продаж! Выбирайте лучший вариант – и бронируйте прямо сейчас на сайте застройщика bir.by!

Вы знали, что Салоники называют культурной столицей Греции? Этот город был основан еще до нашей эры царем Кассандром и назван в честь супруги Фессалоники. Вот такой подарок для любимой! За время своего существования портовый город успел побывать под римским, византийским и турецким влиянием, о чем свидетельствует и огромное количество памятников архитектуры. Но несмотря на то, что история Салоников была богатой на события, здесь точно умеют наслаждаться жизнью: сегодня город входит в число лучших мировых пати-центров и является знаменитым греческим курортом!

Хотите добавить в свою жизнь настроение приморского солнечного города? Тогда покупайте квартиру в современном доме "Салоники" на лучших условиях старта продаж – всего от 2021 рубля за метр квадратный! Преимуществ множество! Квартал "Южная Европа" находится в непосредственной близости к центру Минска. Всего в 450 метрах от дома "Салоники" будет расположена новая станция метро, а вдоль улицы Аэродромной – остановки наземного транспорта.

И, конечно, вы получаете все плюсы комплекса Minsk World! Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall. Все для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Новостройка будет сдана в эксплуатацию в апреле 2022 году. Кстати, благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by покупатели квартир в доме "Салоники" смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на строительной площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса Minsk World – и многие уже получили ключи от своих квартир!

Покупка квартиры в доме "Салоники" – это отличная возможность окунуться в атмосферу знаменитого греческого курорта!
Покупка квартиры в доме "Салоники" – это отличная возможность окунуться в атмосферу знаменитого греческого курорта!

Приобретайте квартиру в доме "Салоники" на лучших условиях старта продаж! Самый выгодный вариант – покупка за собственные средства по цене от 2021 рубля за метр. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

Но даже если у вас нет всей необходимой суммы – это не проблема! Выручит беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев:

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос от 30%.

Также отличный вариант – партнерский кредит Белинвестбанка в белорусских рублях по ставке всего от 4,99% годовых:

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Максимальный срок – до 20 лет.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в комплексе Minsk World и самые выгодные условия покупки. Узнать подробности можно по номеру телефона 7675.

Фасад дома "Салоники" цвета моря и солнца мгновенно поднимает настроение!
Фасад дома "Салоники" цвета моря и солнца мгновенно поднимает настроение!

Яркий, стильный и необыкновенно комфортный. Это все про "Салоники" в квартале "Южная Европа"! Фасад цвета моря и солнца мгновенно поднимает настроение. Какие преимущества еще вы получаете, покупая квартиру в этом доме?

· В каркасно-монолитном здании – 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль.

· Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже дома со стороны двора с высотой потолков более 3 метров и отдельными входами с улицы. Таких квартир будет всего шесть. Кстати, их можно также использовать в качестве коммерческих помещений.

· Три бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Один из них – панорамный!

· Солнца и света будет много! В доме "Салоники" предусмотрены квартиры с большими окнами от потолка до пола, а также с остекленными лоджиями, "французскими" балконами и открытыми террасами – каждый найдет подходящий вариант. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов. Также предусмотрены детские замки безопасности.

Панорамные окна, лоджии и террасы – света в вашей квартире в доме "Салоники" будет много!
Панорамные окна, лоджии и террасы – света в вашей квартире в доме "Салоники" будет много!

· Еще один элемент современной архитектуры и комфорта – в лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить. Их будут красиво прикрывать декоративные алюминиевые решетки на фасаде дома.

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В лобби дома "Салоники", оформленном в стиле греческого города, будут все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и даже место для мытья лап животным.

· В доме предусмотрен байк-бокс для хранения велосипедов, а также дополнительное место для размещения детских колясок.

Из дома два выхода – во двор и на улицу, а крыльцо оборудовано по принципам безбарьерной среды
Из дома два выхода – во двор и на улицу, а крыльцо оборудовано по принципам безбарьерной среды

· Из дома выходы на обе стороны – очень удобно свернуть во двор, когда отправляетесь с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешите на работу. Выходы оборудованы с использованием принципов безбарьерного пространства – для дополнительного комфорта людей с ограниченными способностями и мамочек с детскими колясками.

· На первом этаже дома со стороны проспекта предусмотрены салон красоты и аптека. Удобно!

В квартале "Южная Европа" расположится большой детский сад, а также спортивные и детские площадки
В квартале "Южная Европа" расположится большой детский сад, а также спортивные и детские площадки

Квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также откроются магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Кстати, в целом в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

По периметру квартала расположатся почти 450 парковочных мест, благодаря чему транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено. Также можно будет приобрести парковочные места в крытых паркингах. Первый из них, на 800 машин, в котором можно купить машиноместо, уже начал свою работу – выбрать и забронировать место можно на сайте застройщика bir.by.

Уже поступили в продажу места в готовом многоуровневом паркинге
Уже поступили в продажу места в готовом многоуровневом паркинге

В западной части квартала "Южная Европа" расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность, а также комплекс площадок отдыха и спортивных площадок. Рядом с кварталом планируется также построить большой парк – "зеленые легкие" всего комплекса. С местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок – здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса Minsk World в единый "велокомплекс".

Велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса
Велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Станьте жителем города будущего на лучших условиях! Покупайте квартиру в "Салониках" на старте продаж по цене всего от 2021 рубля за квадратный метр – и получайте все преимущества современной красивой новостройки в комплексе Minsk World.

Самый выгодный вариант – это покупка за собственные средства с фиксированным курсом ниже банковского. А также можно воспользоваться кредитом на 20 лет в рублях от 4,99% годовых или беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

По сути, ежемесячный платеж примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в доме "Салоники" и самые выгодные условия покупки.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Яркий, солнечный, морской – дом "Салоники" в квартале "Южная Европа". Успейте стать его жителем на самых выгодных стартовых условиях – по цене от 2021 рубля за квадратный метр.

Сделайте себе лучший подарок к Новому году!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина выходных: ID-карта вместо паспорта, акция "Чистый лес" и первый снег
Фото из архива Беларусь получила от "налога на Google" более Br60 млн
Фото из архива МНС хочет перейти на стопроцентную подачу налоговых деклараций в электронном виде
Сергей Наливайко. Фото из архива ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Скриншот видео СТВ Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Скриншот видео СТВ В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий
Главное
Фото из архива ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов
Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины площадей
Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты
Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году – успейте купить на старте продаж!
Топ-новости
Картина выходных: ID-карта вместо паспорта, акция "Чистый лес" и первый снег
Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси
ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую
СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков
В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле
В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения
Скорая медпомощь Минска совершает до 2,5 тыс. выездов в сутки
Ущерб Минску от несанкционированных акций составил около Br900 тыс. - прокурор
Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
Ученые нашли способ укрепить детский иммунитет
"Иж", "Паннония" и "Муравей" - пенсионер из Поречья собрал коллекцию ретромотоциклов
Около 20% перенесших коронавирус теряют антитела через пару месяцев - эксперт
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.