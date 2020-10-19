Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году – успейте купить на старте продаж!

Новый год все ближе – пора задуматься о подарках! Настоящий волшебный подарок – новый дом "Салоники" в квартале "Южная Европа", продажи которого стартовали сегодня в комплексе Minsk World. Цена квадратного метра всего от 2021 рубля – специально к новому, 2021 году. Успейте купить выгодно на старте продаж! Выбирайте лучший вариант – и бронируйте прямо сейчас на сайте застройщика bir.by!

Вы знали, что Салоники называют культурной столицей Греции? Этот город был основан еще до нашей эры царем Кассандром и назван в честь супруги Фессалоники. Вот такой подарок для любимой! За время своего существования портовый город успел побывать под римским, византийским и турецким влиянием, о чем свидетельствует и огромное количество памятников архитектуры. Но несмотря на то, что история Салоников была богатой на события, здесь точно умеют наслаждаться жизнью: сегодня город входит в число лучших мировых пати-центров и является знаменитым греческим курортом!

Хотите добавить в свою жизнь настроение приморского солнечного города? Тогда покупайте квартиру в современном доме "Салоники" на лучших условиях старта продаж – всего от 2021 рубля за метр квадратный! Преимуществ множество! Квартал "Южная Европа" находится в непосредственной близости к центру Минска. Всего в 450 метрах от дома "Салоники" будет расположена новая станция метро, а вдоль улицы Аэродромной – остановки наземного транспорта.

И, конечно, вы получаете все плюсы комплекса Minsk World! Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall. Все для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Новостройка будет сдана в эксплуатацию в апреле 2022 году. Кстати, благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by покупатели квартир в доме "Салоники" смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на строительной площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса Minsk World – и многие уже получили ключи от своих квартир!

Покупка квартиры в доме "Салоники" – это отличная возможность окунуться в атмосферу знаменитого греческого курорта!

Приобретайте квартиру в доме "Салоники" на лучших условиях старта продаж! Самый выгодный вариант – покупка за собственные средства по цене от 2021 рубля за метр. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

Но даже если у вас нет всей необходимой суммы – это не проблема! Выручит беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев:

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос от 30%.

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· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Максимальный срок – до 20 лет.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в комплексе Minsk World и самые выгодные условия покупки. Узнать подробности можно по номеру телефона 7675.

Фасад дома "Салоники" цвета моря и солнца мгновенно поднимает настроение!

Яркий, стильный и необыкновенно комфортный. Это все про "Салоники" в квартале "Южная Европа"! Фасад цвета моря и солнца мгновенно поднимает настроение. Какие преимущества еще вы получаете, покупая квартиру в этом доме?

· В каркасно-монолитном здании – 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль.

· Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже дома со стороны двора с высотой потолков более 3 метров и отдельными входами с улицы. Таких квартир будет всего шесть. Кстати, их можно также использовать в качестве коммерческих помещений.

· Три бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Один из них – панорамный!

· Солнца и света будет много! В доме "Салоники" предусмотрены квартиры с большими окнами от потолка до пола, а также с остекленными лоджиями, "французскими" балконами и открытыми террасами – каждый найдет подходящий вариант. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов. Также предусмотрены детские замки безопасности.

Панорамные окна, лоджии и террасы – света в вашей квартире в доме "Салоники" будет много!

· Еще один элемент современной архитектуры и комфорта – в лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить. Их будут красиво прикрывать декоративные алюминиевые решетки на фасаде дома.

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В лобби дома "Салоники", оформленном в стиле греческого города, будут все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и даже место для мытья лап животным.

· В доме предусмотрен байк-бокс для хранения велосипедов, а также дополнительное место для размещения детских колясок.

Из дома два выхода – во двор и на улицу, а крыльцо оборудовано по принципам безбарьерной среды

· Из дома выходы на обе стороны – очень удобно свернуть во двор, когда отправляетесь с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешите на работу. Выходы оборудованы с использованием принципов безбарьерного пространства – для дополнительного комфорта людей с ограниченными способностями и мамочек с детскими колясками.

· На первом этаже дома со стороны проспекта предусмотрены салон красоты и аптека. Удобно!

В квартале "Южная Европа" расположится большой детский сад, а также спортивные и детские площадки

Квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также откроются магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Кстати, в целом в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

По периметру квартала расположатся почти 450 парковочных мест, благодаря чему транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено. Также можно будет приобрести парковочные места в крытых паркингах. Первый из них, на 800 машин, в котором можно купить машиноместо, уже начал свою работу – выбрать и забронировать место можно на сайте застройщика bir.by.

Уже поступили в продажу места в готовом многоуровневом паркинге

В западной части квартала "Южная Европа" расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность, а также комплекс площадок отдыха и спортивных площадок. Рядом с кварталом планируется также построить большой парк – "зеленые легкие" всего комплекса. С местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок – здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса Minsk World в единый "велокомплекс".

Велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Станьте жителем города будущего на лучших условиях! Покупайте квартиру в "Салониках" на старте продаж по цене всего от 2021 рубля за квадратный метр – и получайте все преимущества современной красивой новостройки в комплексе Minsk World.

Самый выгодный вариант – это покупка за собственные средства с фиксированным курсом ниже банковского. А также можно воспользоваться кредитом на 20 лет в рублях от 4,99% годовых или беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

По сути, ежемесячный платеж примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в доме "Салоники" и самые выгодные условия покупки.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Яркий, солнечный, морской – дом "Салоники" в квартале "Южная Европа". Успейте стать его жителем на самых выгодных стартовых условиях – по цене от 2021 рубля за квадратный метр.

Сделайте себе лучший подарок к Новому году!

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