Неизвестные в польской военной форме напали на журналистов вблизи белорусской границы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа людей в форме польской армии напала на трех польских фоторепортеров недалеко от границы Польши с Беларусью. Об этом заявила польская журналистская организация Press Club Polska на своем официальном сайте.

По словам самих фоторепортеров, прежде чем сделать фотографии, документально фиксирующие присутствие армии в районе деревни Вейки (за пределами зоны действия чрезвычайного положения), они представились охраннику и предупредили, что будут проводить съемку. Закончив работу, они сели в машину, но дорогу им преградили люди в польской военной форме, которые вытащили журналистов из машины, используя при этом ненормативную лексику.

На журналистов надели наручники и продержали под стражей более часа, пока не приехала полиция. За это время нападавшие произвели обыск в машине и изучили содержимое карт памяти в камерах, несмотря на предупреждение о том, что таким образом они нарушают журналистскую тайну.

По словам задержанных, действия людей в военной форме "характеризовались исключительной агрессией".

Прибывшие полицейские, несмотря на просьбу потерпевших, не предприняли никаких попыток установить личности нападавших, лишь ограничились сообщением о возможности подачи заявления о совершении преступления.

Журналисты в свою очередь заявили, что намерены подать заявление о совершении преступления.

Фото pressclub.pl

На прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев. Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню 16 ноября. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах к границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете.-0-