Некачественный джем обнаружили в продаже в Могилеве

24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественный джем обнаружили в продаже в одном из частных торгово-производственных предприятий Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

По результатам проверки была выявлена опасная продукция - джем "Брусничный" (изготовитель - российское ООО "Производственная компания "Торгус"). Данный джем не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности.

"Во время проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка - сорбиновая кислота в количестве 0,38 г/кг, не допустимая для джемов с содержанием сахара более 5 г на 100 г - фактическое содержание сахарозы составило 23%", - отметили в областной инспекции.

Специалисты Госстандарта выдали частному торгово-производственному предприятию предписание изъять из продажи указанную продукцию и не допустить ее обращения в Беларуси.-0-