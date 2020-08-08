Некоторые наблюдатели на выборах Президента не были аккредитованы из-за ложных подписей

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые желающие сталь наблюдателями за ходом голосования во время проведения избирательной кампании в Беларуси не смогли получить аккредитацию из-за недостоверных сведений или ложных подписей, которые они предоставили для проверки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные нескольких избирательных участков.

Так, на участке №19 Партизанского района Минска был лишен аккредитации наблюдатель, который выдвигался от граждан путем сбора подписей.

"При проверке документов выяснилось, что одна из подписей под направлением о выдвижении наблюдателя принадлежат гражданину другого государства. По законодательству это недопустимо. Выдвигать наблюдателей на выборах Президента могут только граждане Беларуси, равно как и принимать участие в голосовании", - отметила председатель участковой избирательной комиссии №19 Наталья Ивашкевич.

Кроме того, на некоторых избирательных участках в Минске были выявлены случаи, когда подписи под направлением о выдвижении наблюдателей ставили граждане, которые по месту жительства к участку не относятся.

А на участке №86 Московского района столицы ситуация с выдвижением одного из наблюдателей вообще дошла до абсурда. Гражданин, рассчитывающий аккредитоваться в качестве наблюдателя, к оформлению направления подошел крайне нестандартно. "Как можно всерьез воспринимать документ, принесенный человеком, если в нем вместо подписей граждан нарисованы солнышко, море и чайки?! Естественно, ему было отказано в аккредитации", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии Анастасия Асипчик.-0-