Некоторые отделения больниц в трех областях возвращаются к оказанию плановой помощи /дополнено/

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые отделения больниц в ряде регионов возвращаются к оказанию плановой помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются. Уже вторую неделю регистрируется незначительная тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Более того, на несколько человек в сутки уменьшается и количество пациентов, находящихся на ИВЛ.

"В трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь", - отметили в пресс-службе.

В частности, Брестская область поэтапно приступает к перепрофилированию коек, ранее задействованных для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, по основному профилю их деятельности. Постепенно входят в плановую работу отделения гинекологического корпуса областного роддома. Планируется, что с 1 ноября, после проведения мероприятий по дезинфекции, поэтапно приступят к плановой работе часть отделений в Брестском областном онкодиспансере, а также кардиохирургическое отделение и отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации в Брестской областной клинической больнице.

В Витебской области за прошедшую неделю почти 200 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме. С 28 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями с инфекцией COVID-19 в Витебскую городскую больницу №1. А с 1 ноября возобновляет работу хирургический корпус №2 Витебского областного онкодиспансера.

Сохранена доступность всех видов экстренной и плановой медпомощи и в Гомельской области. Более того, с 1 по 7 ноября планируется вернуть в обычный режим работы 248 коек в разных отделениях центральных районных больниц. Например, в Брагинской ЦРБ планируется открыть 5 акушерско-гинекологических коек, Ветковской ЦРБ - 25 коек реабилитации, Добрушской ЦРБ - 10 терапевтических коек, Житковичской ЦРБ - 30 терапевтических коек, Жлобинской ЦРБ - 25 инфекционных коек, Калинковичской ЦРБ - 5 педиатрических и 10 кардиологических коек, Лельчицкой ЦРБ - 3 реанимационные и 12 терапевтических коек.

Кроме того, с 1 ноября в Могилевском областном онкодиспансере, после проведения мероприятий по дезинфекции, будут перепрофилированы в обычный режим работы 180 коек для оказания профильной помощи пациентам онкологического профиля.-0-