Некоторые уголовные дела о ложных сообщениях об опасности соединены в одно производство - СК

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые уголовные дела о рассылках ложных сообщений об опасности соединены в одно производство. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Сергей Гамко, передает корреспондент БЕЛТА.

Правовая оценка противоправным фактам дана, информация собрана и проанализирована. "Более того, приняты меры по соединению ряда уголовных дел в одном производстве", - отметил Сергей Гамко. Дела соединены в одном производстве по причине схожих способов совершения и из-за похожести информации.

"Та информация, которая была получена при расследовании этих уголовных дел, в частности поступившие электронные сообщения, проанализирована и в ходе расследования нашла свое должное отражение. Уже отмечалось, и мы это подчеркиваем, - все завязано в большинстве случаев на международном сотрудничестве. Соответствующие запросы, просьбы и поручения об оказании правовой помощи направлены, мы ждем и аккумулируем информацию, - сказал Сергей Гамко. - Наработки есть. Но пока о лицах, которые совершали эти атаки, сказать не можем".

Как сообщалось, 19 августа Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск. В тот день были эвакуированы более 2 тыс. человек. На местах происшествий работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено. После этого работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновилась.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.-0-