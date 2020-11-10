Некоторые услуги через веб-портал ЕГР временно недоступны

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые услуги через веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из-за технического сбоя временно недоступны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Речь идет о невозможности получения гражданами и юрлицами таких услуг, как согласование наименования юрлица, регистрация в качестве ИП, представление электронных документов для государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, получение выписок из ЕГР в электронном виде.

Вместе с тем при личном обращении в регистрирующий орган можно зарегистрировать юридическое лицо (если его наименование ранее было согласовано) и изменения в устав юрлица или свидетельство о госрегистрации ИП, представить документы для ликвидации юридического лица, прекращения деятельности ИП и исключения их из ЕГР. Также можно уведомить об изменении местонахождения юрлица либо о назначении (замене) руководителя организации (уведомления можно направить и по почте), получить выписку из ЕГР о субъекте хозяйствования.

Необходимые для представления формы заявлений и уведомлений размещены на сайте Министерства юстиции.

В пресс-службе добавили, что для защиты информационных ресурсов Минюста был временно отключен ряд сервисов и ресурсов, имеющих доступ к интернету. После проведения комплекса мероприятий по усилению защиты их работа будет восстановлена в полном объеме.

Что касается реестра задолженностей по исполнительным документам, этот информационный ресурс доступен для использования на портале Министерства юстиции. Через него можно получить справочную информацию о задолженностях граждан, юридических лиц, а также иных субъектов, взыскиваемых органами принудительного исполнения. При отсутствии информации в реестре либо неверном вводе параметров поиска система сообщит об этом пользователю.

В Минюсте обратили внимание, что информация, содержащаяся в реестре, носит справочный характер, за ее уточнением необходимо обращаться в орган принудительного исполнения, указанный в реестре. Уточняющую информацию о задолженности можно получить, обратившись в контакт-центр системы органов принудительного исполнения в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по городскому (+375 17 200 67 78) или мобильному (+375 44 529 20 00) номерам.-0-