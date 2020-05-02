Некоторым пациентам рассказываю о перенесенной болезни, чтобы приободрить - врач

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторым пациентам рассказываю о перенесенной болезни, чтобы их приободрить, сказала врач-пульмонолог 3-й городской клинической больницы им.Е.В.Клумова Минска Юлия Левко во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Юлия Левко - одна из первых медиков, заразившихся коронавирусом. Болезнь протекала достаточно легко и была больше похожа на обычное ОРВИ. Она связывает это с молодостью и здоровым образом жизни. "Как врач понимала, что все будет в порядке. Зная симптомы ухудшения, у себя их не находила, поэтому чувствовала себя спокойно - и все прошло успешно", - сказала медик.

Сейчас Юлия чувствует себя абсолютно здоровым человеком, она вернулась к обычной жизни. Некоторым своим пациентам, чтобы их приободрить, рассказывает, что также переболела коронавирусом.

Еще один пациент Георгий Ефимов признался, что вообще ставил под сомнение наличие у себя заболевания, поскольку оно протекало бессимптомно. Однако парень внимательно следил за симптомами. В больнице, где он наблюдался, особого лечения ему не назначали. Однако за это время удалось пройти полное медобследование в связи с другими заболеваниями, что считает положительным моментом. После полного излечения молодой человек стал донором плазмы с антителами к COVID-19.-0-