Немецкий политолог: Запад не хочет вспоминать, что это он устроил миграционный кризис

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не хочет вспоминать, что это устроил весь этот миграционный кризис. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ немецкий политолог Александр Сосновский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на то, что Меркель разговаривала с Александром Лукашенко, несмотря на то, что баварские власти говорили, что они вроде бы готовы принять всех, кто находится на границе, - пока никаких телодвижений не происходит. Пока за словами о гуманизме и человеческих страданиях больше ничего не замечается", - сказал Александр Сосновский.

По его словам, пока это попытка создать новый моральный кордон, "за которым, с одной стороны, поставить Минск и Лукашенко, обвинив их во всем, а с другой стороны - отодвинув совсем в сторону, не давая возможности своему обществу вспомнить, что это они устроили весь этот кризис с мигрантами, - подчеркнул политолог. - Это вы до миграционного кризиса разбомбили Ливию, Афганистан, Ирак. Это вы создали ситуацию, при которой миллионы людей двинулись в направлении Европы, пытаясь найти там себе кров. А теперь, конечно, об этом никто вспоминать не хочет".-0-