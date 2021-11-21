Неверов: вместо помощи беженцы получили от Запада унижения и страдания

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместо содействия и помощи беженцы от Запада получили унижения и страдания. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Алексей Неверов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе.

"Тысячи человек, среди которых огромное количество детей, беременных женщин, стариков, находятся у польской границы. Они поверили в мечту о том, что в Европе о них позаботятся. Но в ответ их гонят от границ. Странное, бесчеловечное "гостеприимство". То, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, - это верх цинизма по отношению к людям. С польской стороны находятся люди с оружием, военной техникой. Я не знаю, какой цели добивается польская сторона, можно лишь только догадываться. Это вид давления на наше государство. И совершенно безнравственно предъявлять какие-то требования и санкции к Беларуси в связи с этим. Ведь люди - заложники обстоятельств", - подчеркнул сенатор.

По его словам, беженцы попали в эту ситуацию не от хорошей жизни, они были вынуждены покинуть свои страны, чтобы защитить себя, дать надежду на будущее своим детям. "Но вместо содействия и помощи от консолидированного Запада получили унижения и страдания. И в полной мере ощутили на себе, что на самом деле для европейских политиков жизнь человека вообще ничего не стоит. Эта ситуация наверняка войдет в историю как вопиющий пример двойных стандартов и лицемерной, бесчеловечной политики Запада, - отметил Алексей Неверов. - Наш же народ всегда протягивает руку помощи тем, кто попал в беду. Власти, общественные организации, профсоюзы, неравнодушные граждане, предприятия проявили солидарность в сборе всего необходимого для беженцев и фактически спасли этих людей. -0-