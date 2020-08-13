Незаконные акции создают большой дискомфорт для горожан - мнение

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконные акции создают большой дискомфорт для горожан. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Республиканского совета работающей молодежи Антон Павельев.

"Я призываю участников незаконных акций остановиться, обдумать свои действия, не вестись на провокации, доверять только проверенным источникам, быть благоразумными и думать своей головой. Пожалейте своих родных, матерей, жен, детей и в первую очередь точно таких же белорусов, как и вы сами. Остановитесь, пока это возможно. Ведь все это, к сожалению, создает большой дискомфорт", - сказал Антон Павельев.

По его словам, в стране за последние годы очень много сделано. "И это надо ценить. Беспорядки, во-первых, портят городскую инфраструктуру, в которую были вложены большие средства и усилия. А во-вторых, люди, которые работают допоздна, не могут нормально добраться общественным транспортом до своего дома. Кое-кто, безусловно, хочет словить на этом хайп, и они совсем не думают о других людях", - добавил зампредседателя совета.-0-