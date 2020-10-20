Ни один спор не решится на улице, тем более когда в ход идут булыжники - Шатликова

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один спор не решится на улице, а тем более когда в ход идут булыжники. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Тамара Шатликова.

"Я - адвокат. В силу своей профессии, представляя интересы граждан в судах, особенно по гражданским судам, я и мои коллеги всегда стремимся найти консенсус, найти пути для мирного разрешения спора. И не зря в юриспруденции есть такое понятие - мировое соглашение. Поэтому, глядя на сегодняшнюю политическую ситуацию, безусловно, я как адвокат, гражданин и член Совета Республики только за то, чтобы все споры решались на диалоговых площадках", - отметила Тамара Шатликова.

По ее словам, важно, чтобы каждый человек был услышан. На мой взгляд, таким хорошим примером является работа руководства Малоритского района, которое приглашает к себе на дискуссию представителей оппозиционных сил, решаются какие-то общие проблемы. Как результат этой работы, каких-то резких выступлений, акций протестов, каких-либо нарушений законодательства в районе нет. Я даже была на празднике города и представители оппозиции активно участвовали в легкоатлетическом забеге. То есть все горожане были вместе. И это говорит о том, что мирные пути разрешения любого конфликта можно найти. Каждый может быть услышан, было бы желание. Ни один спор не решится на улице, тем более когда в ход идут булыжники, что может только нарушить покой наших граждан, но ни в коем случае не способствовать мирному разрешению конфликта", - подчеркнула сенатор.-0-