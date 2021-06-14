Никакого перехвата самолета Ryanair не было - Голуб

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого перехвата самолета Ryanair не было. Об этом заявил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было. Это было неоднократно доказано и показано всем желающим объективно разобраться в этой ситуации. По имеющимся у нас достоверным данным, этот факт также признали в своих закрытых источниках информации и мои коллеги по профессии в странах НАТО, граничащих с Беларусью", - сказал Игорь Голуб.

"Мы внимательно изучили траекторию полета самолета Ryanair в воздушном пространстве Беларуси, инструкции по производству полетов, схемы захода на посадку в аэропорту Вильнюс. Непонятно длительное молчание в радиоэфире командира воздушного судна (около 12-14 минут) во время прямолинейного полета через территорию Беларуси от южного участка госграницы до начала разворота, а также его поведение после посадки в аэропорту Вильнюс и молчание в СМИ до сих пор. Мы так и не услышали его комментарий после 23 мая и до сегодняшнего дня, кроме одного заявления представителю полиции в Вильнюсе. Но этот комментарий убран из всех источников", - подчеркнул командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.-0-