О визите членов комиссии ИКАО в Беларусь речь не идет - Сикорский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О визите членов комиссии ИКАО в Беларусь речь не идет, сообщил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"28 мая мы выступили в Совете ИКАО, где подробно довели все обстоятельства случившегося и повторно пригласили всех заинтересованных принять участие в международном расследовании. Вместе с тем неподдельное удивление вызвала реакция стран Европы и Северной Америки - членов Совета ИКАО, которые большинством голосов убрали из резолюции совета инициативу Беларуси о проведении транспарентного расследования и привлечения к ответственности виновных сторон. Только 4 июня генеральный секретарь ИКАО уведомил о создании комиссии. Удивительно, но до нас не довели ни состав комиссии, ни ее компетенции. О визите членов комиссии в Беларусь в настоящее время речь не идет. Нас просто попросили выслать информацию", - сказал Артем Сикорский.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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