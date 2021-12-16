НИО исследовал уровень креативности белорусских школьников

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный процесс в школах направлен на развитие креативности. Такое мнение озвучил сегодня журналистам начальник управления мониторинга качества образования Национального института образования Вячеслав Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном мире наблюдается такая тенденция, что прочные знания теряют ценность, потому что накопилось такое количество знаний, которое человек уже не может усвоить. Вместе с тем интернет открывает практически безграничные возможности, чтобы получать их. Большую ценность приобретают soft skills (гибкие навыки), среди которых отмечают креативность. Это то, на что направлен образовательный процесс в школах", - рассказал Вячеслав Короткевич.

По его словам, в 2022 году Беларусь будет второй раз принимать участие в международной программе оценки качества образования PISA. "Нововведением в школах будет то, что у учащихся, как и у других детей в мире, будет определяться уровень креативности. Сегодня мы с таким интересом хотели посмотреть на то, что нас ожидает, поэтому НИО провел определение уровня креативности белорусских школьников в рамках республиканских мониторинговых исследований. К сожалению, сейчас не могу озвучить итоги, но они скоро станут известны", - отметил начальник управления.

"Определять талантливую молодежь можно не только с помощью конкурсов, но и через предметные олимпиады. Разработчики заданий для олимпиад областного и республиканского туров обязательно включают задания, связанные с развитием и определением уровня креативности участников", - дополнил Вячеслав Короткевич.

Министерство образования и Национальный институт образования внимательно следят за тенденциями, которые происходят в литературе и периодически пересматривают программы по чтению. "В программу по белорусской литературе активно включаются произведения, которые становятся прецедентными для нашей страны. Например, в этом году наши 11-классники занимаются по новой программе. В список для дополнительного чтения был внесен сборник "Мая Радзіма" Елены Стельмах", - отметил он.

"Хочу обратиться к молодежи: если вы взялись за перо, то должны быть готовы ко всему. Вам могут отказать в публикации того, что написали. Возможно, ваше произведение не оценят, но сдаваться не нужно. Не стоит стесняться говорить о том, что хочется творить, писать. В каждом регионе нашей страны есть отделение Союза писателей Беларуси, куда можно обращаться. Районные газеты также работают с молодыми писателями", - отметил в заключении Вячеслав Короткевич.-0-