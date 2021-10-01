Нижевич: каждому необходимо выработать собственную стратегию пенсионных накоплений

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому необходимо выработать собственную стратегию пенсионных накоплений. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"Старение населения - объективный общемировой процесс, который характерен в том числе и для Беларуси. По итогам переписи населения, проведенной в 2019 году, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения составляет 15,4% (в 2010 году - 13,8%). Согласно демографическому прогнозу, к 2030 году доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (более 20%)", - сказала Людмила Нижевич.

В республике проводится четко выверенная государственная политика, направленная на поддержку пожилых людей. "Стержень национальной системы социальной защиты - пенсионная система. Ежегодно из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на выплату пенсий направляется около 79% бюджета фонда. Эти средства позволяют обеспечивать трудовые пенсии в среднем на уровне 38% средней заработной платы работников, а минимальные пенсии - на уровне бюджета прожиточного минимума пенсионера, - отметила депутат. - Чтобы расширить возможности для материального обеспечения в старости, буквально накануне Дня пожилых людей принят указ Президента "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Вопрос добровольного участия граждан в формировании пенсии прорабатывался давно, в том числе с участием депутатского корпуса. Как показывает анализ международной практики, обязательные государственные пенсии относительно скромные (ориентированы на удовлетворение основных потребностей). Более высокий уровень дохода в пенсионном периоде обеспечивается за счет участия работника и работодателя в накопительных пенсионных программах за счет собственных средств".

Людмила Нижевич подчеркнула, что предложенный вариант заслуживает внимания по ряду причин. "Прежде всего это реальная возможность сформировать дополнительную подушку безопасности в старости. Попробую аргументировать на цифрах, например, если бы эта схема уже действовала при уплате среднестатистическим страхователем (мужчина 45 лет), чей доход равен средней заработной плате работников Беларуси, заключившим страховой договор на условиях уплаты 3% самостоятельно и 3% работодателем. При уплате Br27 в месяц гражданин, выйдя на пенсию, получал бы в течение 10 лет 30% средней пенсии по возрасту, а в течение 5 лет - 50% от размера средней пенсии по возрасту. При условии заключения договора страхования на условиях 10% самостоятельно и 3% работодателем при уплате в месяц Br58 из заработной платы гражданин в течение 10 лет получал бы половину средней пенсии по возрасту, а в течение пяти лет - практически вторую среднюю пенсию по возрасту", - уточнила она.

Парламентарий дополнила, что указ решает и самые волнующие граждан вопросы обесценивания денег и их наследования в случае смерти, которые будут урегулированы путем создания страховых резервов, механизма индексации, соответствующих выплат страховщиком наследникам.

"Для привлекательности и развития вводимого вида страхования для работника и работодателя сохраняются действующие налоговые преференции в отношении добровольного пенсионного страхования: страховые взносы включаются в состав затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, на сумму страховых взносов не начисляются взносы по государственному социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения и "Белгосстрах", страховые платежи по договорам страхования в пользу работников не отражаются в составе фонда заработной платы. При этом доходы работников в виде оплаты нанимателем или профсоюзной организацией по коллективному договору страховых услуг освобождаются от налогообложения в пределах Br3890 (на 2021 год) из каждого источника, выплаты страхового обеспечения и страхового бонуса не облагаются подоходным налогом. Физическое лицо, заключившее договор пенсионного страхования, вправе получить социальный налоговый вычет на сумму уплаченных страховых взносов", - пояснила Людмила Нижевич.

Парламентарий обратила внимание, что предлагаемым механизмом смогут воспользоваться граждане, которым до достижения пенсионного возраста остается более 3 лет. "Безусловно, государственная (солидарная) пенсия есть и остается основной гарантией приемлемого уровня дохода пожилых граждан. Государство будет принимать меры, необходимые для стабильного и эффективного функционирования пенсионной системы. Мы не должны оставаться в стороне от решения вопросов обеспечения собственного материального благосостояния в пожилом возрасте. Каждому необходимо выработать собственную стратегию подготовки к старости, важным элементом которой должно стать осознанное формирование личных сбережений на этот период. Полагаю, участие в дополнительном страховании, других сберегательных программах на финансовом рынке станет привычным", - констатировала она.-0-