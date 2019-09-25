Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 26 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до 3 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 8-10, в северо-восточных районах местами ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 12-18 градусов тепла.-0-

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