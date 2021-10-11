Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси на этой неделе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до 4 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Влияние антициклона на погоду Беларуси постепенно ослабевает. И уже 11 октября началось интенсивное падение атмосферного давления, появилась облачность, предвестник атмосферных фронтов", - отметили синоптики.

Во вторник, 12 октября, погоду будут формировать малоактивные атмосферные фронты. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в отдельных районах по восточной половине страны высока вероятность заморозков от нуля до минус 4. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

В среду, 13 октября, сохранится влияние атмосферных фронтов. Местами по стране, а ночью по Гомельской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7, на почве местами есть вероятность заморозков от нуля до 2 градусов. Днем будет плюс 7-12.

В четверг, 14 октября, погодные условия будут определяться влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с акватории Балтийского моря. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-6, на почве местами слабые заморозки от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

До конца недели в стране сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. В отдельных районах будут отмечаться кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах плюс 1-6 градусов, в отдельных районах заморозки от нуля до минус 3. Днем в основном будет от 8 до 13 градусов тепла.-0-

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